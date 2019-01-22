الملك سلمان يعفي مسؤولا مهما من منصبة من دون ذكر الاسباب

دون ذكر الأسباب: الملك سلمان يعفي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه

اعفي رئيس هيئة الطيران المدني السعودي عبد الحكيم بن محمد بن سليمان التميمي منصبه بأمر من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ووفق امرا ملكيا.

ولم يذكر الامر الملكي اسباب الاقالة علما ان التتميمي له باع طويل وتجربة قوية بالعمل في مجال الطيران

وكان عبد الحكيم بن محمد بن سليمان التميمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، قد عين بتاريخ 17 يونيو 2017 بمرتبة وزير.

كما تحصل التميمي على عدة تراخيص متعلقة بالطيران، كتفويض من إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي بأن يكون طياراً مفوضاً، كما حصل على شهادة مدرب طيران من الولايات المتحدة الأمريكية، وشهادة طيار تجاري من أمريكا مع تأهيل على عدد من الطائرات النفاثة.

عمل التميمي في الشركة العربية للهيلكوبترات (شركة أرامكو) كأول قائد طائرة هيلكوبتر سعودي في الشركة فيما يعرف الآن بقسم الطيران في شركة أرامكو، وفِي الطيران الموحد ككابتن طيار على طائرات اللير جت والهوكر.