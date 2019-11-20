الملك سلمان يعلق على طرح أرامكو للاكتتاب والحرب مع إيران

علق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، على طرح شركة "أرامكو" للاكتتاب، ومسألة الحرب مع إيران.

وقال الملك سلمان في كلمة خلال افتتاح مجلس الشورى، إن استعادة أرامكو السعودية طاقة إنتاج النفط سريعا بعد الهجمات على منشأتين لها في أيلول/ سبتمبر أثبتت قدرة المملكة على تلبية الطلب العالمي عند حدوث أي نقص في الإمدادات.

وأوضح أن "طرح أرامكو للاكتتاب سيخلق آلاف الوظائف ويجذب استثمارات أجنبية".

وتابع أن "السياسة النفطية للسعودية تهدف إلى تحقيق أمن وموثوقية إمدادات النفط".

وجدد العاهل السعودي القول إن المملكة لا تنشد الحرب مع إيران، التي يلقي عليها بمسؤولية الهجمات، لكنه قال إن الرياض لن تتردد في الدفاع عن نفسها.

وقال في الكلمة المعدة سلفا "الاعتداءات التخريبية على منشآتنا النفطية في بقيق وخريص... استخدمت فيها الأسلحة الإيرانية". وأشاد لاحقا بالشركة لاستعادتها الإنتاج.

ودعا العاهل السعودي المجتمع الدولي إلى "وضع حد لبرنامج النظام الإيراني النووي والباليستي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالوقف الفوري للتدخلات الإيرانية السافرة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى". وقال إنه آن الأوان لإيقاف ما تحدثه إيران "من فوضى ودمار".

وأضاف أن السعودية تسعى للوصول إلى حل سياسي في اليمن، حيث تقود المملكة تحالفا عسكريا لمحاربة حركة الحوثي المدعومة من إيران، وإنه يأمل أن يفتح اتفاق جرى توقيعه في الآونة الأخيرة في الرياض الباب "أمام تفاهمات أوسع".

يشار إلى أن إيران تنفي مسؤوليتها عن الهجمات التي قطعت أكثر من خمسة بالمئة من المعروض العالمي ومن أكبر مصدر للخام في العالم.