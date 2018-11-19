الملك سلمان يلقي اليوم خطابا شاملا بمجلس الشورى

يأتي خطاب الملك سلمان في الوقت الذي تواجه فيه السعودية ضغوطا دولية واسعة النطاق على خلفية ملفات عدة

يلقي العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الاثنين، خطابا مطولا خلال افتتاح أعمال السنة الـ3 من الدورة الـ7 لمجلس الشورى، سيتناول أهم مبادئ سياسة المملكة الداخلية الخارجية.



وذكرت وكالة "واس" السعودية الرسمية، في بيان، الأحد: "يفتتح خادم الحرمين الشريفين... غدا أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، حيث يلقي خطابا يتضمن سياسة المملكة العربية السعودية الداخلية والخارجية".



وأوضح رئيس الشورى السعودي، عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في تصريح صحفي، أن الملك سلمان سيلقي خطابا سنويا، وفق ما تقتضي المادة الـ14 من نظام المجلس.



ويأتي خطاب الملك سلمان في الوقت الذي تواجه فيه السعودية ضغوطا دولية واسعة النطاق على خلفية ملفات عدة، أبرزها مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في مقر قنصلية بلاده باسطنبول، والعملية العسكرية المستمرة للتحالف العربي بقيادة الرياض في اليمن، التي أسفرت، حسب التقارير الإعلامية، عن مقتل مئات المدنيين بضرباته الجوية.