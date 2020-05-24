الملك سلمان يوجه بعودة السفير السعودي إلى العراق

أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، السبت، صدور توجيھات من الملك سلمان بن عبد العزيز، بعودة سفير المملكة لدى العراق لمزاولة عمله في أقرب وقت.

جاء ذلك خلال لقاء بن فرحان، مع علي علاوي وزير المالية، نائب رئيس الوزراء العراقي، الذي يزور الرياض منذ الجمعة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام سعودية.

وقال بن فرحان إن “توجيھات صدرت من الملك سلمان، بعودة السفير السعودي لدى العراق لمزاولة عمله في أقرب وقت، وذلك لترجمة رغبة المملكة في تعزيز العلاقات بين البلدين”.

وأضاف أن المملكة “حريصة على وحدة الشعب العراقي، وأھمية التعاون مع الحكومة العراقية الجديدة لتحقيق المصالح المشتركة وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين”.

وعبر وزير الخارجية السعودي عن “دعم المملكة للعراق بما يحقق أمنه واستقراره والتصدي للإرھاب”.

وأشار إلى “أھمية مجلس التنسيق العراقي السعودي الذي أنشئ بتوجيھات من قيادة المملكة، كآلية لتطوير العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتجارية والاستثمارية”.

كانت السعودية أعادت فتح سفارتها في بغداد في ديسمبر/ كانون الأول 2015، بعدما أبقتها مغلقة منذ الغزو العراقي للكويت عام 1990، وتعيين سامر السبهان سفيرا لدى بغداد.

لكن السعودية قررت في العام التالي خفض تمثيلها الدبلوماسي في العراق إلى درجة قائم بالأعمال بعد طلب بغداد استبدال سفيرها السبهان، على خلفية اتهامه بـ”التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد”.

وزيارة علاوي الخارجية إلى السعودية هي الأولى لمسؤول عراقي منذ منح حكومة الكاظمي الثقة من البرلمان في 7 مايو/ أيار الجاري، خلفا لحكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

ويرى مراقبون أن العراق يمثل إحدى ساحات التنافس على النفوذ الإقليمي بين السعودية وإيران؛ إذ ترتبط الأخيرة بعلاقات وثيقة مع معظم القوى السياسية الشيعية في بغداد.(الأناضول)