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الملك عبدالله الثاني: القضية الفلسطينية كانت وستـبقى الهم الأول الذي يشغل الوجدان العربي

الملك عبدالله الثاني: القضية الفلسطينية كانت وستـبقى الهم الأول الذي يشغل الوجدان العربي
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