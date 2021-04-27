الملك عبدالله الثاني: لا نقبل أي مساومة على القدس والمقدسات

أكد الملك عبدالله الثاني دعمه لصمود المقدسيين وحفاظهم على الهوية العربية والإسلامية للمدينة المقدسة، مشددا على الاستمرار بنهج الآباء والأجداد من الملوك الهاشميين الذين ضحوا في سبيل الحفاظ على المقدسات في القدس.

وشدد الملك، خلال لقائه ممثلين عن مجلسي أوقاف وكنائس القدس في قصر الحسينية الثلاثاء، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على الاستمرار في تحمل المسؤولية التاريخية والدينية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والدفاع عنها، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها، مضيفا "لا نقبل أي مساومة على القدس والمقدسات".

وأعرب عن تقديره لكل من خدم المقدسات خلال مئوية الدولة الأولى.

بدورهم، أعرب الحضور عن تقديرهم لمواقف الملك في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وجهوده في تعزيز قيم العيش المشترك، مؤكدين تمسكهم بالوصاية الهاشمية، ومهنئين الشعب الأردني بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة.

ونقل رئيس مجلس أوقاف القدس، الشيخ عبدالعظيم سلهب إلى الملك، تحيات أبنائه وإخوانه في القدس. وقال، إن "رعاية جلالتكم للمسجد الأقصى المبارك هي صمام الأمان في الحفاظ عليه، وهو واجب ديني حملتموه كابرا عن كابر، وعلى الأمة الإسلامية أن تقف إلى جانب جلالتكم في الدفاع عنه".

وجدد مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، الشيخ "محمد عزام" الخطيب التأكيد على أهمية الوصاية الهاشمية، قائلا: "هي بالنسبة لنا كمسلمين ومسيحيين خط أحمر، نتمسك بها، ونعتز بها، ولا نرضى عنها بديلا"، مضيفا أننا "نستلهم من جلالتكم القوة والثبات في الحفاظ على القدس والمقدسات فيها".

وأكد أن أوقاف القدس "وبناء على توجيهاتكم"، تقوم بأداء واجبها تجاه المصلين في المسجد الأقصى المبارك على الرغم من كل الصعوبات التي تحيط به.

وقال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، وخطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، إن الأردن السند والنصير والظهير للقدس ومقدساتها وللشعب الفلسطيني، "في ظل وصايتكم الهاشمية الكريمة التي نهضتم بأمانة القيام بها كابرا عن كابر بكل جدارة واقتدار".

وأضاف، إن "أبناء الشعب الفلسطيني في القدس وأكنافها والقيادة الفلسطينية والرئيس الفلسطيني محمود عباس يثمّنون دور جلالة الملك المحوري في الوصاية والرعاية للمقدسات والوقوف دائما في الصف الأول دفاعا عن عروبة المدينة المقدسة وحضارتها وتاريخها وإسلاميتها، وكنتم وما زلتم في أدق الظروف وأحلكها في مقدمة الجهد العربي والإسلامي والدولي الذي يوجه البوصلة نحو القدس".

وأعرب غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين للروم الأرثوذوكس، عن تقديره للملك صاحب الوصاية الهاشمية، وخالص امتنانه لجهود جلالته في الحفاظ على الهوية التاريخية للمدينة المقدسة والوجود المسيحي الأصيل فيها.

وقال، إن الملك يرث ويحافظ على العهدة العمرية، وهي المثال الأصيل الذي نعيشه في القدس والأردن، "وهذا يشجعنا ويدعمنا كثيرا، خاصة في وقت يواجه فيه الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة تحديات جديدة وخطيرة".

وأشاد غبطة البطريرك بيرباتيستا بتسابلا، بطريرك اللاتين في القدس، بالدور التاريخي للهاشميين في الوصاية على المقدسات في القدس، وحماية هوية المدينة، وتعزيز العيش المشترك وحرية ممارسة الشعائر الدينية، مضيفا أن "البطريركية اللاتينية في القدس تعتبر صوت جلالتكم القوي دعوة لتحقيق العدل والسلام".

وقال: "لقد ساهم انفتاحكم المتميز في إيجاد مجتمع يتشارك فيه المسيحيون والمسلمون في المواطنة والمصير، وهو أنموذج يحتذى".

الملك يتبرع بتجديد فرش المسجد القبلي والصخرة المشرفة

الى ذلك، شكر الشيخ "محمد عزام" الخطيب، الملك عبدالله الثاني، صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، على تبرعه بتجديد فرش المسجد القبلي والصخرة المشرفة في الأقصى المبارك، على نفقته الخاصة.

وقال الخطيب في تصريح صحفي، إن التبرع الملكي، جاء خلال "تشرُّفنا بلقاء جلالته اليوم والذي ضم ممثلين عن أوقاف وكنائس القدس".

وأضاف، "تشرفنا في هذا اليوم المبارك بمقابلة جلالة الملك عبدالله الثاني، صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وتبرع تبرعا كريما بتجديد فرش السجاد في المسجد القبلي والصخرة المشرفة في الأقصى المبارك، سائلين الله العلي القدير أن يكون هذا التبرع في ميزان حسناته وأن يحفظه ويديمه ذخرا لمدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية".

وكان الخطيب، وخلال حديثه في لقاء الملك مع ممثلي مجلسي أوقاف وكنائس القدس، قد أعرب عن تقديره للملك على إعفاء مستأجري عقارات الأوقاف من أجرة العام الماضي، وصرف مكافأة نهاية الخدمة بعد الإحالة على التقاعد لموظفي دائرة الأوقاف، فضلا عن المكارم الهاشمية التي نفذت في كنيسة القيامة وغيرها من المؤسسات المقدسية.

يشار إلى أن الملك قام، وعلى نفقته الخاصة، بفرش السجاد في المسجد الأقصى بجميع مصلياته ومساجده، في العامين 2011 و 2015. (عمون وبترا)