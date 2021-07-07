الملك عبدالله الثاني يلتقي بايدن بواشنطن في 19 تموز

يبدأ الملك عبدالله الثاني، زيارته الرسمية للعاصمة الأمريكية واشنطن، بلقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، في 19 تموز الجاري.

وبحسب الموقع الرسمي للديوان الملكي فسوف يتناول لقاء الملك مع الرئيس الأمريكي، وهو الأول لزعيم عربي مع الرئيس بايدن منذ انتخابه، العلاقات الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر التطورات في المنطقة.

جلالة الملك عبدالله الثاني يبدأ زيارته الرسمية لواشنطن بلقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض في 19 تموز الجاري



تفاصيل:https://t.co/MYPWeSFmsc#الأردن #الولايات_المتحدة 🇯🇴🇺🇸 — RHC (@RHCJO) July 7, 2021

كما تشهد الزيارة اجتماعات للملك مع أركان الإدارة الأمريكية، وقيادات الكونغرس، ولجان الخدمات العسكرية، والعلاقات الخارجية، والمخصصات في مجلس الشيوخ، إضافة إلى لجنة الشؤون الخارجية، واللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في مجلس النواب، ومراكز البحوث الأمريكية.

وتأتي زيارة العمل الملكية بعد عدد من اللقاءات والأنشطة الدبلوماسية الأردنية بقيادة الملك، حيث كان قد التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وشارك في القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية الرابعة في بغداد، قبيل المغادرة إلى الولايات المتحدة.