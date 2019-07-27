الملك عبدالله وبن زايد يؤكدان متانة العلاقات بين البلدين

أكد الملك عبدالله الثاني والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، خلال لقائهما في أبوظبي السبت، متانة العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين الأردن ودولة الإمارات، بحسب ما ذكرته وكالة الانباء الاردنية (بترا)

وجرى خلال اللقاء، تأكيد الحرص على الارتقاء بمستويات التعاون المشترك في مختلف المجالات، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وأعرب الملك عن تقديره لدولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، على دعمها للأردن.

من جهته، أكد ولي عهد أبوظبي متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والحرص المشترك على مواصلة تنميتها ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات.

كما أكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حريصة دائما على دعم علاقاتها الأخوية مع المملكة وتوسيع آفاقها بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعزز التعاون والعمل العربي المشترك، خاصة في ظل التحديات التي تواجه دول المنطقة.

وجرى التأكيد كذلك، على إدامة التنسيق والتشاور بين الأردن ودولة الإمارات، حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالحهما ويخدم قضايا الأمة العربية.

وتطرق اللقاء إلى التطورات الراهنة في المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية للأزمات فيها.

وعلى صعيد القضية الفلسطينية، أكد الملك ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي استنادا على حل الدولتين، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

