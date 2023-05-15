الملك عبدالله يتحدث عن الصداقة بين الامير حسين وولي العهد السعودي

اعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين عن سعادته البالغة لما يجدة من عمق الصداقة بين نجله ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان

صداقة الحسين ابن عبدالله ومحمد بن سلمان

وابدى الملك عبدالله في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الاوسط اللندنية قبيل انعقاد القمة العربية المزمع عقدها في جدة في الـ 19 من الشهر الجاري عن سعادته : بـ«علاقة الصداقة والتعاون القائمة بين الأمير محمد (بن سلمان) وابننا الحسين" وقال ان "هذا الجيل من الشباب العربي يمتلك آمالاً وطموحات وقدرات تعد بمستقبل أفضل لبلداننا».

علاقات «استراتيجية» مع السعودية

واشاد العاهل الاردني بالعلاقة الأردنية - السعودية، وقال وتربطني علاقات ممتازة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان».

واكد إن «العلاقات مع الشقيقة السعودية استراتيجية وتاريخية، وهي تستند إلى ثوابت التعاون والتشاور والسعي إلى الاستقرار عبر ممارسة سياسات مسؤولة حيال قضايا المنطقة والعالم"

وعبر الملك عبدالله الثاني الذي سيحتفل بزفاف نجلة من الانسة آل سيف عن املة ان "نكون أمام فرصة جديدة لدولنا والمنطقة، بحيث يمكن حشد الطاقات في خدمة مشروع التطوير وفتح آفاق الازدهار والاستقرار لما فيه مصلحة شعوبنا».

الملك عبدالله يتحدث عن القمة العربية

وفيما يتعلق بالقمة العربية المقررة في جدة توقع العاهل الاردني ان تكون «الانطلاق في مرحلة جديدة من العمل العربي ترتكز على قاعدة صلبة من التعاون الاقتصادي لما فيه مصلحة جميع الأطراف». واشار الى ان الجهود التي بذلها الأمير محمد بن سلمان وفرت إعداداً جيداً يضمن نجاح هذه القمة التي يحرص الجميع على إنجاحها.