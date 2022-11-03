الملك ل "لافروف": نعاني من عمليات التهريب المنظمة للمخدرات عبر الحدود مع سوريا

أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس، أن بلاده تدعم جهود حل الأزمة السورية، بالطرق السياسية، مع الحفاظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا.

وشدد الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف في العاصمة عمان، أهمية تثبيت الاستقرار بسوريا بخاصة في الجنوب السوري.

وأشار ملك الأردن، إلى أهمية العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم.

واستعرض، العاهل الأردني، الأعباء التي تواجهها المملكة، جراء الأزمة في سوريا، منوها إلى عمليات التهريب المنظمة للمخدرات عبر الحدود.

كما بحث الملك ووزير الخارجية الروسي، العلاقات بين الأردن وروسيا، وطبيعة التطورات التي تشهدها المنطقة، وجهود معالجة الأزمة الأوكرانية وتبعاتها.

وبين الملك، جهود الأردن ومواصلته حماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، حسب الوصاية الهاشمية عليها.

وأكد الجانبان، على حل الدولتين، ودعم جهود العودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل، بين الفلسطينيين والاسرائيليين.