الملك وولي العهد السعوديان يعزيان ترامب

عزى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ضحايا الأعاصير التي اجتاحت ولاية ألاباما شرق الولايات المتحدة.

وقال العاهل السعودي الملك سلمان في برقيته: "علمنا بنبأ الأعاصير التي اجتاحت ولاية ألاباما شرق الولايات المتحدة، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعبكم الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة وباسمنا أحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل".

وجاء في برقية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: "بلغني نبأ الأعاصير التي اجتاحت ولاية ألاباما شرق الولايات المتحدة، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل".

ولقي 23 شخصا مصرعهم في الأعاصير التي ضربت ولاية ألاباما الأمريكية مؤخرا وفق آخر معلومات رسمية، في أسوأ عواصف تجتاح البلاد منذ 6 سنوات.

جريدة الرياض