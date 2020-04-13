المليشيات الايرانية تخرق قوانين الاسد المتخذة بشأن كورونا

تواجه حكومة النظام السوري تفشي وباء كورونا في مناطق سيطرتها بإجراءات أشبه ما تكون بـالأمنية منها أكثر ما تكون احترازية، مع عدم التزام الميليشيات الإيرانية وقوات النظام بالإجراءات الوقائية، واستغلال النظام الوباء لإيصال رسالة للدول الغربية لفك الحصار والعقوبات عن النظام المسؤول عن مقتل مئات آلاف السوريين

عزل مدن

ويوضح تقرير لموقع بلدي نيوز الالكتروني ان النظام أعلن في 2 نيسان الجاري، عزل منطقة السيدة زينب مقر الميليشيات الإيرانية بشكل رسمي، وإغلاق مداخلها ومنع الدخول والخروج للمدنيين، خوفا من تفشي فيروس كورونا بعد إصابة عشرات الأشخاص هناك، بحسب تقارير محلية.

وأغلق النظام بعدما بلدة منين تلاه عزل مدينة صيدنايا بريف دمشق الغربي" منطقة القلمون"، مع الإبقاء على مدخل المشفى، كـتدبير وقائي، واتخذ مجلس مدينة جرمانا، في 5 نيسان، بعض الخطوات التنظيمية على مداخل ومخارج المدينة، بهدف التخفيف من حركة السير على المداخل غير الرئيسية.

وعزلت قوات النظام بعدها، بلدتي البويضة وحجيرة القريبتين من منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، ومنعت الحواجز العسكرية سكان تلك المناطق، حتى الموظفين الحكوميين وموظفي البلديات من الخروج بشكل نهائي، كما منعت أي شخص من الدخول إلى البلدتين المذكورتين.

أصابع إيران

بدورها، أفشلت الميليشيات الإيرانية قرار النظام بعزل منطقة "السيدة زينب" بريف دمشق الجنوبي، تحسبا لتفشي فيروس "كورونا"، واستمرت بإدخال أفواج الزوار غير آبهة بمخاطر الفيروس وقرارات النظام.

ونقلت مصادر أهلية في السيدة زينب، إنه لم يتغير شيء في هذه المنطقة، معظم المسلحين وكثير من الغرباء يدخلون ويخرجون وعلى مدار اليوم.

ووصفت المصادر القرار الذي أعلنه النظام بعزل المنطقة منذ عدة أيام، بأنه شكلي لأنه لا يوجد تطبيق له على الأرض، وذلك لأن السلطة في السيدة زينب للميليشيات الإيرانية، فهي التي تتحكم في الوضع رغم وجود عناصر من جيش النظام والشرطة في المنطقة.

استغلال أمني

واتخذ النظام قرارا مع بداية شهر نيسان الحالي بعزل ريف دمشق عن العاصمة وذلك ضمن اجراءاته الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الناشط "أنس الشامي " من الغوطة الشرقية، لبلدي نيوز، إن إجراءات النظام أقرب إلى ما تكون أمنية منها إلى الوقائية من كورونا، مشيرا إلى أنه بعدما أزال النظام في الفترة السابقة الكثير من الحواجز العسكرية في دمشق وريفها يحاول مستغلا الوباء تعزيز وإقامة حواجز جديدة.

وأضاف أن قوات النظام استمرت بحملات الاعتقال بحق الشبان، واستغلت إجراءات كورونا بإنشاء حواجز جديدة في مدينة دوما وحرستا والمرج، وبيّن أنه في الخامس والسادس من شهر نيسان الحالي اعتقلت قوات النظام 14 شابا من أبناء بلدة النشابية في منطقة المرج بتهمة أنهم مطلوبين لقضايا أمنية.

سرقة وتعفيش

وقالت مصادر محلية في دير الزور، إن عناصر "الفرقة الرابعة" بقوات النظام يفرضون على أبناء دير الزور مبالغ ضخمة للسماح لهم بالعبور من مناطق سيطرة قوات النظام (غرب الفرات) إلى مناطق سيطرة قسد (شرق الفرات).

وتفرض حواجز قوات النظام في بلدة الصالحية شمال دير الزور، إتاوات على من يرغب بالدخول مناطق النظام أو الخروج منها باتجاه مناطق قوات "قسد" كما نقل موقع دير الزور 24.

وفي ذات السياق تتعرض عدة منازل في قرى وبلدات في ريف ديرالزور الشرقي (غرب الفرات)، إلى عمليات سرقة ونهب (تعفيش) من قبل عناصر قوات النظام والميليشيات التابعة لها، مستغلة حظر التجوال المفروض من قبل نظام الأسد بسبب انتشار فيروس كورونا، وسجلت عمليات التعفيش نسبا عالية في بلدات بقرص وسعلو والزباري شرق ديرالزور.

تمديد التعليق

وأعلنت حكومة النظام، أمس الأحد، عن طريق وزارتي التربية والتعليم العالي تمديد تعليق الدوام في المدارس والجامعات والمعاهد في مناطق سيطرتها حتى الـ 2 من شهر أيار القادم، ضمن إجراءات التصدي لوباء كورونا المستجد.

وكذلك فرضت داخلية النظام حظر تجوال في مناطق سيطرتها في سوريا بشكل كامل يومي الجمعة والسبت وبشكل جزئي بقية الأيام، كإجراء احترازي من فيروس "كورونا".

وأشارت إلى أن الحظر يشمل إغلاق جميع المحلات التجارية بالكامل، ومنع التجوال بالشوارع خلال فترة الحظر و"سيتم اتخاذ عقوبات قانونية صارمة بحق كل مخالف"، حسب وصفها.

عدد المصابين

وأعلنت صحة النظام عن أول إصابة بكورونا في سوريا، بتاريخ 22 من شهر أذار الماضي، ويتكتم النظام ويخفي بشكل متعمد أعداد الاصابات والوفيات بالفيروس في مناطق سيطرته، ولم يفصح حتى الآن إلا عن وجود 25 حالة فقط توفي اثنان منها وتماثلت خمس منها للشفاء.