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الممثل ستيلر يلتقي زيلينسكي.. ويقول: أنت بطلي (فيديو)

منشور 21 حزيران / يونيو 2022 - 11:22
الممثل ستيلر خلال لقائه الرئيس الأوكراني زيلينسكي
الممثل ستيلر خلال لقائه الرئيس الأوكراني زيلينسكي

قال الممثل والمبعوث الإنساني، بن ستيلر، خلال لقائه الرئيس الأوكراني فلادومير زيلينسكي، في العاصمة كييف: "إنه لشرف عظيم لي..إنه لأمر رائع حقا..أنت بطلي".

كما التقى ستيلر باللاجئين  والمسؤولين في أوكرانيا، في إطار زيارته للمنطقة بمناسبة يوم اللاجئ العالمي.

وأعرب ستيلر عن دهشته من زميله الممثل زيلينسكي، الذي لعب دور رئيس أوكرانيا على شاشة التلفزيون قبل أن يصبح زعيم الحياة الواقعية في البلاد، حول "الطريقة التي جمع بها البلاد والعالم"، على حد قوله.

وأضاف: "لقد تركت مهنة التمثيل الرائعة من أجل هذا".

في حين أجاب زيلينسكي قائلا: "لست رائعا مثلك!".

كما التقى ستيلر، نجم فيلم "زولاندر" وسفير النوايا الحسنة لوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بالسفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا، بريدجيت برينك، في لفوف وزار مدينتي إيربين وماكاروف بالقرب من كييف.

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