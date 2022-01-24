المملكة الأردنية: تضامن مطلق مع الإمارات

شدد مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد عودة العضايلة، أن مواقف المملكة وتضامنها مع شقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة هو تضامن مطلق ويرتكز على إرث تاريخي من العلاقات الأخوية المتينة، رعتها قيادتا البلدين الحكيمتين.



وجدد العضايلة، خلال كلمة الأردن أمام الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين التي عقدت، أمس الأحد، بطلب من دولة الإمارات العربية المتحدة، وقوف الاردن بكل إمكاناته إلى جانب الأشقاء في الإمارات ودعم الاجراءات التي يتخذونها لمواجهة كل ما يهدد أمنهم واستقرارهم وحماية منشآتهم ومواطنيهم والقاطنين على أراضيهم.

وشدد في الجلسة التي عقدت برئاسة الكويت لمناقشة الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها الإمارات أخيرا، على إدانة المملكة بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الجبان الذي نفذته ميليشيا الحوثي على منشآت مدنية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.



وقال العضايلة، إن أمن الإمارات من أمن الأردن، مشدداً في كلمته على أن «أمننا لا يتجزأ، وحاضرنا واحد، ومستقبلنا نبنيه بتعاضدنا ووقوفنا صفاً في وجه قوى الظلام والإرهاب، ويجب أن لا نتوانى عن دعم كل الجهود لمحاربة هذه القوى ضمن نهج شمولي متكامل».



وأكد تأييد المملكة للقرار الذي سيصدر عن اجتماع الدورة غير العادية للمندوبين الدائمين، مشيراً إلى ترحيب الأردن بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي دان بالإجماع هذا الهجوم الارهابي والجبان، الذي قادته ميليشيا تضرب بعرض الحائط مبادئ القانون الدولي والمواثيق الإنسانية وقيم الدين الإسلامي السمح الذي أمرنا بالحفاظ على النفس البشرية.



ودعا العضايلة إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة إرهاب هذه الجماعة وردعها لوقف انتهاكاتها لحقوق الانسان واعتداءاتها الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها.