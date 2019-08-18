المملكة المتحدة تواجه نقصا في الوقود والغذاء عقب الخروج من الاتحاد الأوروبي

ذكرت صحيفة “صنداي تايمز” في عددها الصادر الأحد، نقلا عن وثائق حكومية مسربة أن المملكة المتحدة ستواجه نقصا في الوقود والغذاء والدواء بالإضافة إلى فقدان الوظائف وتعطلا في موانئها لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وحذر الملف الذي يطلق عليه اسم “العملية يلوهامر”، الذي أعده مكتب مجلس الوزراء، من احتمالية انخفاض إمدادات الطعام الطازج. وأضافت الصحيفة أن العناصر الأساسية لسلسلة الإمداد، بما في ذلك المكونات والمواد الكيميائية والتعبئة، قد تتأثر.

وقالت الصحيفة إن الوثيقة قد تم تجميعها الشهر الجاري لتوضيح “الآثار السلبية الأكثر احتمالا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدلا من أسوأ السيناريوهات”.

وأضافت الوثيقة أن الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق قد يؤدي أيضا إلى عودة الحدود الفعلية في أيرلندا، الأمر الذي قد يؤدي إلى نشوب احتجاجات وإغلاق طرق.

وذكرت الوثيقة أن الرسوم الجمركية لاستيراد البنزين ستؤدي إلى إغلاق مصفتي نفط وخسارة ألفي وظيفة وإضرابات وتعطيلات. (د ب أ)