المنامة تتهم ايران بدعم تنظيمات ارهابية تهدد امن البحرين

اكدت وزارة الداخلية البحرينية، أن تنظيمي “سرايا الأشتر”، و”سرايا المختار” اللتان تصنفهما إرهابيين، مقرهما إيران، ويتلقيان الدعم من “الحرس الثوري” وما يزالا يستهدفان امن البحرين باشراف ودعم ايراني مباشر

وقالت الوزارة ان التنظيمين قاما باستهداف أمن البحرين، وارتكاب جرائم إرهابية، أدت إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين، وفقا لوكالة أنباء البحرين “بنا”.

وقالت الوكالة إن البحرين شاركت بوفد ترأسه السفيرة “نانسي عبدالله جمال”، رئيس قطاع الشؤون الاستراتيجية بوزارة الخارجية، في اجتماع اللجنة التنفيذية لمركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC)، واجتماعات المباحثات التشاورية ذات الصلة، والتي عقدت في مدينة الرياض.

وجاء بيان المنامة، بعد إعلان الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب، والتي تضم دول الخليج الست والولايات المتحدة، الإثنين، تصنيف 16 اسما (13 فرداً، و3 كيانات)؛ منتمية لتنظيمات إرهابية متنوعة، بينهم الفصيلان المذكوران.

واتهم المركز ثلاثة أفراد بالارتباط بالحرس الثوري الإيراني، وأربعة آخرين وشركة واحدة (القاطرجي السورية) بتنظيم “داعش”، وستة أفراد بأنهم ممولين منتمين لجماعة “بوكو حرام” ينشطون في الإمارات.

يذكر أن مركز استهداف تمويل الإرهاب أُنشئ عام 2017، ونسّق بالإضافة إلى التصنيف الجديد، ست مراحل بشكل مشترك بحق 82 فرداً وكياناً إرهابياً حول العالم.

واستهدفت تلك التصنيفات تنظيم “داعش” والمنتمين له، وتنظيم “القاعدة”، والحرس الثوري الإيراني، و”حزب الله”.

ويضم المركز، ومقره السعودية، بالإضافة إلى المملكة، كلا من الولايات المتحدة والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عُمان.