المنتخب السعودي في فلسطين لاول مرة في التاريخ

وافق الاتحاد السعودي لكرة القدم على خوض الأخضر مباراته ضمن تصفيات مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، أمام فلسطين، يوم 15 أكتوبر الجاري، على استاد الشهيد فيصل الحسيني بمدينة رام الله.

وأكد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية، أن ذلك يأتي تلبية لطلب الاتحاد الفلسطيني ورغبتهه في استضافة المباراة، وحرصا على ألا يحرم منتخب فلسطين من لعب المباراة على أرضه وبين جمهوره أسوة بالدول الأخرى، والتزاما بمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" للعب المباريات حسب الجدول المقرر، وتحقيقا لتساوي الفرص بين المنتخبين.

أصدر الاتحاد السعودي بيانا، نشره على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، جاء فيه: "استجابة لطلب الأشقاء في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وافق الاتحاد السعودي على لعب مباراة المنتخب الأول في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، أمام نظيره الفلسطيني، يوم الثلاثاء 15 أكتوبر على استاد الشهيد فيصل الحسيني بمدينة رام الله في فلسطين".

تلبية لطلب الأشقاء في الاتحاد الفلسطيني.. الاتحاد السعودي لكرة القدم يوافق على لعب مباراة المنتخب الأول في التصفيات الآسيوية بمدينة رام الله في فلسطين pic.twitter.com/o5NbtYLaII — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) October 3, 2019



ومن المقرر أن يلتقي المنتخب السعودي مع سنغافورة وفلسطين يومي 10 و15 أكتوبر الجاري، ضمن الجولتين 3 و4 من المجموعة الرابعة بالتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، وكأس آسيا 2023 في الصين.