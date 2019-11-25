المنتخب السعودي يصل الدوحة

وصل المنتخب السعودي لكرة القدم، صباح اليوم الاثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في كأس الخليج "خليجي 24".

ونشر المنتخب السعودي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، صورا للبعثة فور وصولها مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.

​ووضعت قرعة البطولة التي تستضيفها قطر خلال الفترة بين الـ26 من الشهر الحالي والثامن من الشهر المقبل، المنتخب السعودي في المجموعة الثانية بجانب منتخبات عمان، والكويت، والبحرين، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات قطر، والإمارات، والعراق، واليمن.

📋 | بعثة الأخضر تغادر أرض الوطن للمشاركة في كأس الخليج العربي 24



👇 pic.twitter.com/aVaHZQj4lJ — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 24, 2019

وتنطلق البطولة، غدا الثلاثاء، بمباراة الافتتاح بين الدولة المضيفة قطر ضد العراق، على أن تخوض السعودية مباراتها الأولى بعد غد الأربعاء أمام الكويت.

​وكانت السعودية، والإمارات، والبحرين، أعلنت مشاركتها في البطولة رغم الأزمة السياسية بين الدول الثلاث، وقطر والمعروفة إعلاميا باسم "الأزمة الخليجية".(وكالات)