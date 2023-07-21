المنظمات الفلسطينية الامريكية تدين قرار نقل نيافة المطران عطا الله حنا الى عكا

ادانت شبكة المنظمات الفلسطينية الامريكية في الولايات المتحدة قرار نقل نيافة المطران عطا الله حنا (58 عاما) من القدس عاصمة فلسطين الى محافظة عكا في الجليل

وقالت الشبكة التي تمثل واحد وثلاثين منظمة ومؤسسة فلسطينية امريكية، انها تضم صوتها لصوت جميع القوى والمنظمات والمؤسسات المدنية والدينية في الوطن والخارج الرافضة لهذا القرار (مع محبتنا لعكا والجليل).

واعتبرت شبكة المنظمات الفلسطينية الامريكية في الولايات المتحدة هذا النقل بمثابة إبعاد قسري عن القدس بغطاء ديني حيث يُعتبر المطران عطا الله حنا احد اهم اعمدة النضال الوطني في الدفاع عن عروبتها ومنع تهويدها وفق ما افاد بيان الشبكة

وناشدت العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الاردنية الهاشمية بصفتة المسؤول الاول عن المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، التدخل السريع لدى غبطة بطريك القدس ثيوفيلوس لالغاء قرار نقل المطران عطا الله حنا من القدس الى عكا

وشددت على اهمية بقاء المطران العروبي المقاوم عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس في مدينة القدس لما يشكله من عنوان للدفاع عن عروبتها، والتصدي لمحاولات التهويد الحمومة الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد مدينة القدس العاصمة الابدية لدولة فلسطين

نيافة المطران عطا الله حنا