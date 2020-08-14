المنظمات والمؤسسات الفلسطينية في الساحة الاميركية تندد بالاتفاق الاماراتي الاسرائيلي

نددت المنظمات والمؤسسات الفلسطينية والناشطين من اجل الحق الفلسطيني على الساحة الأمريكية وادانت رافضة الاتفاق التطبيعي الذي أعلن عنه بين حكومة الاحتلال الاسرائيلي ودولة الامارات العربية برعاية أمريكية.

ويعتبر الموقعون على هذا البيان ان هذه الخطوة التي جاءت تطبيقا لشروط صفقة القرن واستسلاما للمشروع الصهيوني التوسعي على أرض فلسطين والوطن العربي بكامله هي بمثابة طعنة غدر من الخلف من قبل نظام حكم عربي غير ديمقراطي يدعي انه فعل ذلك من اجل المصلحة الفلسطينية علما ان هذه الخطوة هي تتويج لسنوات من التنسيق والتأمر السري بين حكومة الاحتلال وحكم ابن زايد على عموم الوطن العربي.

ويؤكد الموقعون أن الضرورات الوطنية والقومية العربية تقتضي مواجهة السياسات الاستعمارية في وطننا العربي الكبير وإسناد الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وكفاحه التاريخي من اجل انجاز حقوقه المشروعة في العودة وتقرير المصير و دولته المستقلة كاملة السيادة وليس التساوق والتطبيع والانبطاح والتأمر على مقدرات الامة العربية.

ويعتبر الموقعون ان هذا التطبيع المرفوض جاء ايضا لتقديم يد العون للمرشح الشعبوي الاميركي دونالد ترامب الذي يعاني من انخفاض شعبيته ويواجه امكانية هزيمته في الانتخابات الاميركية المقبلة بعد نحو ثلاثة اشهر من الان.

ويرفض الموقعون على البيان محاولة نظام الحكم في الامارات تغطية عورة رهاناته وبرامجه التطبيعية بورقة التين الفلسطينية باعتبار انه فعل ذلك من منطلق الحرص على المصلحة الوطنية الفلسطينية ولايقاف نوايا اسرائيل التوسعية بضم اجزاء من الضفة الغربية باعتبار ان صفقة القرن اسقطها الرفض والصمود الفلسطيني المدعوم بمواقف انصار الحق الفلسطيني المتنامين باعدادهم حول العالم وفي الوطن العربي بشكل خاص.

ويرفض الموقعون على البيان اي محاولات للربط بين الشعب الاماراتي العربي الاصيل وبين نظام الحكم المفروض عليه ويطالبون باطلاق سراح العشرات من ابناء دولة الامارات المعتقلين في سجون نظامها على خلفيات سياسية.

ان هذه الخطوة تتطلب من القيادات الفلسطينية اتخاذ خطوات تحد من التحاق دول عربية واسلامية اخرى بهذا الركب

التآمري .

وطالب الموقعون ابناء الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة وانصار الحق الفلسطيني بمقاطعة فعاليات سفارة دولة الامارات العربية في الولايات المتحدة ومقاطعة اي شخصيات سياسية او اجتماعية محسوبة على حكومة دولة الامارات.

ووقع البيان:

١- جمعية النجدة الفلسطينية في امريكا

٢- المجلس الفلسطيني في الولايات المتحدة.

٣-المجلس الفلسطيني الأمريكي

٤- شبكة الجاليه الفلسطينيه في الولايات المتحدة الأمريكيه-USPCN

٥-هيئه الاغاثه الفلسطينيه

٦-رابطه الشبيبه الفلسطيني الامريكيه

٧- المركز الثقافي الفلسطيني الامريكي – هيوستن

٨-جمعيه المرأه الفلسطينيه الامريكيه

٩-الاتحاد الرياضي الفلسطيني الأمريكي

١٠- مركز القدس

١١-تحالف فلسطين دالاس

١٢-تحالف فلسطين المتروبليكس

١٣- شبكة فلسطين الديمقراطية- الولايات المتحدة.

١٤-المجلس الفلسطيني الامريكي/ لويزيانا.

١٥-المؤسسة الفلسطينية الأمريكية للسلام

١٦-الشبكة العربية للثقافة

الرأي والإعلام / امريكا.

١٧- مركز النهضة – شيكاغو

١٨- مركز الجالية الفلسطينية الامريكية اريزونا – PACC