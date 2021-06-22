المنفي يدعو ايطاليا لعدم التدخل في شؤون ليبيا

استنكر المجلس الرئاسي الليبي دعوة وزارة الخارجية الإيطالية لبلاده لعقد ملتقى مصالحة في إيطاليا دون التنسيق معه، مطالبا إياها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا.

وقال المنفي، في خطاب عاجل، إلى وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، إنه "علم من خلال متابعة ملف المصالحة الوطنية بقيام وزارة الخارجية بالاستعداد لابتعاث وفد من أطياف الجنوب الليبي لزيارة إيطاليا وفقا للدعوة المقدمة من قبل الخارجية الإيطالية لعقد ملتقى مصالحة في إيطاليا دون التنسيق المسبق مع المجلس الرئاسي"، معربا عن استنكاره لهذا التصرف من قبل وزارة الخارجية الإيطالية.

وأكد الخطاب أن الأمر يستوجب إلغاء الملتقى المشار إليه وإخطار الجانب الإيطالي بضرورة احترام مبادئ السيادة الداخلية ومراعاة علاقات حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.

وأوضح المنفي في كتابه أن مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي أوكلت إلى المجلس الرئاسي إطلاق مسار المصالحة الوطنية وذلك بتشكيل مفوضية وطنية عليا للمصالحة، مشيرا إلى قراره رقم (5) لسنة 2021 بإنشاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة.

ويتوجه المنفي، اليوم الثلاثاء، إلى روما، في أول زيارة رسمية له للعاصمة الإيطالية، بعد توليه المنصب، لإجراء مباحثات مع الجانب الإيطالي.

وقال مصدر مسؤول في المجلس الرئاسي الليبي، في تصريحات صحفية، إن "رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي سيتوجه، غداً الثلاثاء، إلى العاصمة الإيطالية روما في أول زيارة رسمية له إلى إيطاليا لإجراء مباحثات مع الجانب الإيطالي". وأضاف أنه "من المتوقع أن يلتقي رئيس المجلس الرئاسي مع رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا ورئيس وزرائه ماريو دراجي".

وزار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، الشهر الماضي، العاصمة روما، لبحث التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين. وأقيم منتدى الأعمال "ليبيا الجديدة تقدم نفسها للشركات الإيطالية"، خلال زيارة الدبيبة إلى روما. والتقى رئيس الوزراء ماريو دراغي، في مقر رئاسة الوزراء في العاصمة روما، الدبيبة، لمناقشة التعاون الثنائي بين البلدين.