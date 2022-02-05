المنقذون يدخلون النفق لإخراج الطفل ريان وسيارة اسعاف تصل الموقع

قالت تقارير إن الطفل ريان الذي سقط في بئر شمالي المغرب قبل 5 أيام، ما يزال حيا بعد وصول فرق الإنقاذ إليه مساء السبت إثر انتهاء الحفر اليدوي.

واشارت التقارير الى ان الطفل ريان يعاني من كدمات وإصابات نتيجة سقوطه في البئر.

وكشف الصحفي المغربي محمد أوموسي، في منشور على حسابه بموقع فيسبوك ، أن ”فحصا طبيا اوليا للطفل ريان أظهر إصابته في الدماغ مع كسور في الرقبة والعمود الفقري“.

وفي وقت سابق مساء السبت، رصدت الكاميرات وصول سيارة إسعاف إلى موقع النفق حيث تجري محاولات إنقاذ الطفل ريان، فيما دخل اليه رجال الإنقاذ لانتشال ريان من البئر الذي علق فيه منذ الثلاثاء الماضي.

ووقفت سيارة الإسعاف المزودة بطاقم طبي يرأسه طبيب مختص في الإنعاش، في انتظار خروج الطفل ريان الذي سقط في بئر ما ء بالقرب من منزله بمنطقة بمنطقة تمروت في إقليم شفشاون شمالي المملكة المغربية.

ومنذ الثلاثاء، تعمل فرق الإنقاذ على إخراج ريان العالق في البئر البالغ عمقها 32 مترا.

الفحص الطبي اظهر ان الطفل ريان أظهر إصابته في الدماغ مع كسور في الرقبة والعمود الفقري

وفي وقت سابق، كشف مصدر مسؤول أن كاميرات المراقبة رصدت الطفل وهو يستلقي على جانبه داخل البئر.

وقال إن فرق الإنقاذ يفصلها متر وثمانون سنتيمترا فقط للوصول إلى ريان، حيث تم الحفر 4 أمتار يدويا، إلى حدود الساعة العاشرة من صباح السبت، وباقي 180 سنتيمترا للوصول إلى الهدف.

وقال وزير التجهيز والماء المغربي نزار بركة في بيان في وقت سابق، إن سلطات بلاده "سخرت كل الإمكانيات" لإنقاذ ريان، معتبرا إياها من "أعقد عمليات الإنقاذ المماثلة بسبب هشاشة التربة".

ومنذ غروب الجمعة، بدأ مختصون محليون بالحفر اليدوي لمنفذ أفقي نحو الطفل العالق، عقب إنهاء الجرافات حفر منحدر بعمق 32 مترا، بموازاة البئر.

ووفق خبراء مختصين، فإن "العملية تتعلق بمرحلة تثبيت أنابيب لضمان عدم وقوع أي انجراف"، ومن المنتظر أن تؤمن هذه الأنابيب عملية دخول رجال الدفاع المدني لإنقاذ ريان، العالق منذ نحو 94 ساعة.

