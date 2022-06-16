المهاجرون بعثو لاسرهم 605 مليارات دولار العام الماضي

بلغ حجم الحوالات المالية التي ارسلها المهاجرون عبر العالم الى عائلاتهم واسرهم ودولهم نحو 605 مليارات دولار وقالت تقارير رسمية ان هذا الرقم مرشح للمضاعفة عدة مرات خلال السنوات المقبلة

وحسب تقرير صادر عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، فأن المهاجرين حول العالم دعمو عائلاتهم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل عام 2021 رغم جائحة كورونا

ويمكن أن يبلغ مجموع التحويلات بين عامي 2022 و2030 نحو 5.4 ترليون دولار، أي ما يعادل ضعف الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا بأكملها عام 2021، وفق تقرير «إيفاد».

وجاء في النسخة العربية لتقرير المنظمة التابعة للأمم المتحدة والتي مقرها في روما أنه «رغم التوقعات بأن جائحة كوفيد - 19 ستخفض تدفقات التحويلات المالية» للمهاجرين إلى عائلاتهم، فقد ازدادت بنسبة 8.6 في المائة عام 2021.

ومن أسباب ارتفاع قيمة التحويلات التي يوردها تقرير الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «زيادة بنسبة 48 في المائة في الأموال المرسلة من خلال قنوات الهاتف المحمول»، وذلك نتيجة جائحة «كوفيد - 19» وإغلاق الحدود، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

ومعظم الأموال المحولة أودعها مهاجرون نقداً ليتم تحويلها، ولا تزال التحويلات عبر الهاتف المحمول تمثل ثلاثة في المائة فقط من الإجمالي لكنها في ازدياد، وفق تقرير المنظمة المعنية بالقضاء على الفقر والجوع في المناطق الريفية بالدول النامية.

وأوضح المسؤول في «إيفاد» بيدرو دي فاسكونسيلوس أن «النقد ما زال سائداً لكنه في تراجع». بدوره قال رئيس الصندوق جيلبير أنغبو في التقرير «تمثل رقمنة التحويلات المالية، ولا سيما من خلال قنوات الهاتف المحمول، فرصة كبيرة لتعزيز التنمية الريفية إذ أن نصف هذه الأموال يذهب إلى المناطق الريفية».

ويتوقع أن تصل قيمة المبالغ التي سيرسلها عام 2022 نحو 200 مليون عامل مهاجر في العالم إلى أكثر من 630 مليار دولار «ما يوفر شريان الحياة لأكثر من 800 مليون من أفراد الأسر».