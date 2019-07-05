الموت يفجع ولي العهد السعودي السابق الامير نايف

منشور 05 تمّوز / يوليو 2019 - 06:18
الموت يفجع ولي العهد السعودي السابق
الموت يفجع ولي العهد السعودي السابق

اعلن الأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود وفاة الاميرة الجوهرة  بنت عبدالعزيز والده ولي العهد السعودي السابق الامير نايف بن عبدالعزيز والأمير سعود بن نايف.
وقال الامير عبدالله في في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: ” إنا لله وإنا إليه لراجعون انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدتنا الصالحة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد والدة سيدي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز”.


وأضاف: ” أسأل الله أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها الفردوس الأعلى اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خير منها”.
وانهالت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا الخبر بشكل واسع حيث دونوا عبارات الدعاء للأميرة الراحلة بأن يتغمدها الله برحمته ويجعل مثواها الجنة كما قدموا التعازي للأمير محمد بن نايف والأمير سعود بن نايف.


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