الموساد يساعد في إحباط 12 مخططا لاستهداف اسرائيليين في تركيا

كشفت وسائل اعلام عبرية، تفاصيل تتعلق باحباط 12 مخططا لاستهداف مواطنين من الدولة العبرية، بينهم رجال اعمال في تركيا، مشيرة إلى أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" ساعد في احباط تلك المخططات.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية أمس السبت، أن الروابط بين "الموساد" وجهاز الاستخبارات الوطنية التركية (MIT) تعززت خلال السنوات الأخيرة على الرغم من التوترات القائمة في العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.

ووفقا لبيانات القناة التي لم تكشف عن مصدرها، تعود معظم المخططات المزعومة المذكورة إلى تنظيم "داعش" واستهدفت اغتيال إسرائيليين منهم رجال أعمال.

وذكر التقرير أن وفدا رفيع المستوى من مسؤولي "الموساد" زار تركيا مؤخرا، على رأسه رئيس الجهاز الاستخبارات ديفيد بارنيع الذي يشرف شخصيا، وفقا للقناة الـ12، على العلاقات الاستخباراتية مع تركيا.

وجاء في التقرير أن بعض رجال الأعمال الإسرائيليين تلقوا مؤخرا توصيات بتغيير أساليبهم الروتينية وتوخي الحيطة تحسبا لعمليات استهداف محتملة.

وجاء هذا الخبر في ظل نشر وسائل إعلام تركية الجمعة الماضي تقارير عن إحباط "مخطط إيراني" لاغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي-التركي يائير غيلر في اسطنبول، وأكد غيلر نفسه صحة هذه الأنباء.

وسبق أن كشفت تقارير تركية أخرى عن توجيه اتهامات إلى 16 شخصا في البلاد بالتخابر لصالح "الموساد".

ويأتي ذلك على خلفية بوادر تحسن العلاقات بين تركيا وإسرائيل، وسط توقعات بزيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ إلى أنقرة الشهر القادم.