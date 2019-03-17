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الموصل: فيصانات تغرق مئات المنازل وتدمر الجسور (فيديوهات)

الموصل: فيصانات تغرق مئات المنازل وتدمر الجسور (فيديوهات)
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