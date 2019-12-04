الميليشيات الإيرانية تعزز مواقعها في دير الزور السورية

أرسلت الميليشيات الشيعية المدعومة إيرانيا والمؤيدة للنظام السوري، تعزيزات عسكرية إلى مواقعها العسكرية في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وبحسب مصادر محلية، تضمنت التعزيزات القادمة من العراق، حوالي 100 عنصر، مزودين بمدرعات، وسيارات دفع رباعية مزودة بأسلحة.

وعقب وصوله إلى منطقة البوكمال، توجه موكب التعزيزات إلى مركز محافظة دير الزور الخاضعة لسيطرة نظام الأسد والميليشيات المدعومة إيرانيا.

وأوضحت المصادر نفسها، أن السيارات التي كانت في موكب التعزيزات، سيتم توزيعها على المجموعات المنتشرة في دير الزور.

جدير بالذكر أن قوات النظام السورية وبدعم من روسيا والميليشيات الإيرانية، سيطرت على مناطق غربي محافظة دير الزور، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عقب اشتباكات مع عناصر تنظيم "داعش" .