النائبة العامة الإسرائيلية: استخدم سلطته "بشكل غير مشروع"

قالت النائبة العامة الإسرائيلية، ليئات بن اري، خلال جلسة محاكمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن رئيس الحكومة استخدم سلطته "بشكل غير مشروع".

وأكدت النائبة العامة، ليئات بن اري، أن لدى النيابة أدلة تشير الى ان رئيس الوزراء نتنياهو كان يفاوض مع أحد أصحاب موقع "والا" الاخباري، شاؤول الوفيتش، في اقتراح رشوة عرضه الأخير على نتنياهو. وجاء ذلك في خطاب اطلق الجلسة الأولى من مرحلة الاستماع إلى البينات في المحكمة المركزية باورشليم القدس صباح اليوم.

وقالت بن اري إن رئيس الوزراء استغل السلطة التي كان يمتلكها بموجب منصبه من أجل التمتع بمنافع حصل عليها من صاحب وسيلة إعلامية، وبشكل يصب في خانة مصالحه الشخصية.

يشار إلى أنه بعد انتهاء خطاب بن اري غادر رئيس الوزراء مبنى المحكمة، علما بأنه تم اعفاؤه عن حضور الجلسة وقت إدلاء المدير العام السابق لموقع "والا"، ايلان يشوعا، بشهادته.

هذا وقدمت الحركة "من أجل نزاهة الحكم" التماسا إلى محكمة العدل العليا، طالبة منها إلزام المستشار القانوني، افيحاي ماندلبليت، بالإعلان عن عجز بنيامين نتنياهو عن تولي منصب رئيس الوزراء بشكل مؤقت، نظرا لأنه يحاكم حاليا بثلاثة ملفات تتعلق بالفساد السلطوي.

وجاء في الالتماس أن هناك مخاوف من الأضرار التي قد تترتب على استمرار حكم رئيس وزراء حينما يحاكم في الوقت ذاته بجرائم جنائية.