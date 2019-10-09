النائب العام الإيراني يكشف تفاصيل محاولة اغتيال اللواء سليماني

كشف النائب العام في محافظة كرمان دادخدا سالاري تفاصيل محاولة اغتيال قائد قوة القدس في حرس الثورة اللواء قاسم سليماني.

وأفاد بأن جميع المعدات العسكرية لتنفيذ مخطط الاغتيال نقلت عبر إحدى الحدود وكانت جاهزة للاستخدام، مضيفاً أن الاستخبارات في حرس الثورة رصدت نشاطات عناصر الخلية الإرهابية داخل وخارج إيران على مدار الساعة.

وقال إنه تمت ملاحقة عناصر المخطط الإرهابي قانونياً بتهمة التورط في العمل ضد أمن البلاد داخلياً وخارجياً، معتبراً أن خطة اغتيال اللواء سليماني مثال واضح على أجندة استخبارات قوى الاستكبار المشتركة.

ولفت النائب العام في محافظة كرمان إلى أن الحاقدين أرادوا إثارة حرب داخلية وضرب وحدة الشيعة والسنة وإشعال الحرب بين العرب وغير العرب، مؤكداً أن من أهداف محاولة الاغتيال إضعاف جبهة المقاومة وإلحاق الهزيمة بها.

وكان مدير مخابرات الحرس الثوري الإيراني قد أعلن الأسبوع الماضي إفشال مخطط للمخابرات العربية - العبرية لاغتيال قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية اللواء قاسم سليماني، وأنه تمّ إلقاء القبض على فريق الاغتيال.