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النائب العام بإسرائيل لا يستبعد توجيه اتهام لنتنياهو قبل الانتخابات

النائب العام بإسرائيل لا يستبعد توجيه اتهام لنتنياهو قبل الانتخابات
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