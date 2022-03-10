الناتو: لا نريد الحرب ضد روسيا

أكدت كميل غراند، نائب الأمين العام المساعد للناتو، اليوم الخميس، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ليس في حالة حرب مع روسيا.

وقالت غراند، اليوم الخميس، أن (الناتو) سيفعل كل شيء لمساعدة أوكرانيا، لكنه لا يريد التصعيد ضد روسيا.

ومنذ الـ 24 من فبراير/ شباط الماضي يواصل الجيش الروسي تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

ويقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، بينما تقول روسيا إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.