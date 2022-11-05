"الناتو": مخاوف من العودة لتعليق "تصدير الحبوب"

اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أن مخاطر تعليق العمل بالممر الإنساني في البحر الأسود، لتصدير الحبوب من الموانىء الأوكرانية، لا تزال قائمة بسبب الأوضاع التي تشهدها أوكرانيا.

وقال ستولتبيرغ، في مقابلة لقناة NTV"": "إن صفقة الحبوب ، لها أهمية كبيرة، لمكافحة الجوع، لذلك يجب أن تستمر الحبوب بالتدفق من أوكرانيا إلى العالم"

من جانبه اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن استئناف العمل باتفاقية "ممر الحبوب"، نجاح سياسي، يسجل لسياسة أنقرة السلمية، التي سهلت العودة لذلك الاتفاق، بعد القرار الروسي بالانسحاب منه.

وقال أردوغان، خلال كلمة له في منتدى سياسي في اسطنبول اليوم السبت: "إن عودة روسيا لاستئناف العمل بالممر المائي، جاءت بفضل العلاقات المتوازنة لتركيا، مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش".

وأشار الرئيس التركي، إلى أن أزمة أوكرانيا، كشفت عن فشل مؤسسات الأمن العالمية، وعجز الأمم المتحدة عن حل النزاعات.

وقال: "هناك تساؤلات في العالم بشأن العلاقة بين السياسة والاقتصاد والسياسة والأمن".

يذكر أن روسيا، كانت قد علقت في 30 من أكتوبر الماضي، مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر الممر المائي، عقب تعرض الأسطول الروسي في البحر الأسود، لهجمات أوكرانية عبر الطائرات المسيرة.

وعادت موسكو، للعمل بالاتفاقية، بعد حصولها على ضمانات من الجانب الأوكراني، بعدم استخدام الممرات الإنسانية في البحر الأسود لأغراض عسكرية.