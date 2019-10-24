الناتو يحذر: صواريخ روسيا تصلنا خلال دقائق

حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، من إن روسيا طورت أسلحة تستطيع أن تصل لأوروبا في غضون دقائق.

وأضاف ستولتنبرغ، أن إنهاء معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى يجعل الوضع في أوروبا أكثر غموضا ولا يمكن التنبؤ به، ويمكن اعتبار ذلك حجة لزيادة الأنفاق الدفاعي.

وقال ستولتنبرغ للصحفيين: "مع كل الأشياء الأخرى، يعتبر إنهاء معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى واحدة من الحجج لزيادة الأنفاق الدفاعي، لأن هناك المزيد من الصواريخ الروسية في أوروبا، الحاملة للأسلحة النووية والقادرة على الوصول إلى المدن الأوروبية خلال دقائق، وهذا يضيف فقط حالة عدم اليقين وعدم القدرة على التنبؤ التي يواجهها الحلفاء".

وأكد الأمين العام للحلف، أن الناتو "لا يريد سباق تسلح جديدا ولا يريد حربا باردة جديدة".