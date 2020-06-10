الناتو يحذر من "صعود نجم الصين"

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج الأربعاء 20/10 إن الغرب لا يمكنه تجاهل صعود نجم الصين ولذلك فإن المراجعة التي تجريها بريطانيا لدور شركة هواوي في شبكة الجيل الخامس لها أهميتها في ضمان أمنها.

وأضاف ستولتنبرج أن الصين تقترب من الغرب على أصعدة مختلفة، في القطب الشمالي وفي الفضاء الإلكتروني والبنية التحتية التي تتسم بالحساسية، بما في ذلك الاتصالات. وقال في حديث مع راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "أثق أن حكومة المملكة المتحدة ستصمم شبكاتها بطرق تحمي الشبكات وتضمن للمملكة المتحدة امتلاك شبكات جيل خامس آمنة".

وأضاف "بالتالي، أعتقد أيضا أن من الضروري الآن إجراء مراجعة جديدة للنظر في الكيفية التي سيتم بها بالضبط التأكد من حدوث ذلك". وفي إطار إعادة تقييم أوسع للعلاقات مع الصين، يحلل المركز الوطني للأمن السيبراني في بريطانيا تأثير العقوبات الأمريكية التي فُرضت مؤخرا على القرار الذي اتخذته لندن في وقت سابق من العام بالسماح لهواوي بالاضطلاع بدور في بناء شبكة الجيل الخامس في البلاد.