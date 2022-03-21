"الناتو" ينشر بطاريات "باتريوت" في سلوفاكيا

قال وزير الدفاع السلوفاكي، ياروسلاف ناد، أن بطاريات "باتريوت" التي قدمها "الناتو" لألمانيا وهولندا، يتواصل نقلها إلى البلاد، في إطار تعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي "الناتو."

وأضاف في تغريدة في "تويتر"، أمس الأحد، أنّ بطاريات "باتريوت" للدفاع الجوي، التي قدمها "الناتو" لألمانيا وهولندا، يتواصل نقلها إلى سلوفاكيا، ليتم نشرها هناك مؤقتاً.

وأشار، وزير الدفاع السلوفاكي، في تغريدة على "تويتر"، أمس الأحد، إلى أنّه سيتم نشر منظومة "باتريوت" في قاعدة جوية في مدينة سلياتش وسط البلاد، مشيراً إلى أنّ ألفين و100 جندي لدى "الناتو" سيواصلون مهماتهم هناك في هذا الإطار، بعد أن وافق البرلمان على "تمركز جنود أجانب من حلف شمال الأطلسي" في البلاد.

وأكد الوزير السلوفاكي أنّ بطاريات "باتريوت" لن تحل محل منظومة "إس-300"، بل ستعزز الدفاع الجوي لبلاده.

وفي السياق، قال ناد إنّ سلوفاكيا تبحث عن بديل لمنظومة "إس–300" لأنّها قديمة و"ضعيفة" وتعتمد على روسيا.

وأفاد باستعدادهم لتقديم منظومة "إس-300" التي لديهم لأوكرانيا، في حال حصولهم على بدائل لها.

ويسعى "الناتو" مؤخراً إلى تعزيز وجوده في الدول الأعضاء الشرقية، في أعقاب عمليات روسيا التي تحدها من الغرب، مثل كلٍ من سلوفاكيا والمجر ورومانيا وبولندا.