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الناجون من مجزرة "إل باسو" يرفضون لقاء ترامب

منشور 07 آب / أغسطس 2019 - 12:46
من المتوقع أن يزور ترامب إل باسو اليوم الأربعاء بعد المجزرة التي شهدتها
من المتوقع أن يزور ترامب إل باسو اليوم الأربعاء بعد المجزرة التي شهدتها

قالت عضو الكونغرس الديمقراطية فيرونيكا إسكوبار، إن الناجين في إطلاق النار في إل باسو بتكساس السبت الماضي، لا يريدون من الرئيس دونالد ترامب أن يزورهم في الوقت الذي يتعافون فيه.

وكشفت إسكوبار لموقع MSNBC، بعد زيارتها للمستشفى الذي يخضع فيه الضحايا للعلاج، أن مجتمع الهسبان "يملأه الأمل والصبر والجمال"، مضيفة أن الضحايا طلبوا منها بالحرف الواحد: "قولي له (ترامب) ألا يأتي إلى هنا".

وأكدت أن "الكلمات التي يستخدمها (ترامب) تنزع صفة البشر عنا (مجتمع الهسبان)، وأن تنزع صفة البشرية عن مجتمع كمجتمعي، أو عن المهاجرين، فهذا أمر له عواقب".

ومن المتوقع أن يزور ترامب إل باسو اليوم الأربعاء بعد المجزرة التي شهدتها وسقط فيها العشرات بين قتيل وجريح

كلمات دالة:ترامبال باسومجزرة

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