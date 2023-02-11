الناجي الاردني من زلزال تركيا يخشى النوم في المنزل ويطلب خيمة

وصل الى العاصمة الاردنية عمان فيصل البشابشة الناجي الاردني من زلزال تركيا والذي روى ساعات الموت التي عايشها خلال فترة احتجازه تحت الانقاض واصفا ما جرى بانه اشبه بيوم القيامة

وقال والد فيصل في تصريحات لصحيفة الغد انه تلقى رسالة من ابنه من تحت الانقاض يبلغه فيها انه تحت الانقاض بعد انهيار الفندق الذي يقيم فيه في انطاكيا التركية

فيما نقلت قناة رؤيا الفضائية المحلية عن فيصل اثناء وصولة الى عمان فجر الاحد قادما من مطار اسطنبول، بعد رحلة طويلة وشاقة إنه "وصل إلى أنطاكيا فجر الاثنين الماضي، (في نفس اليوم الذي وقع فيه الزلزال المدمر) قبيل الزلزال بساعة واحدة، مضيفاً، أنه نام في أحد فنادق المدينة بعد أن طمأن أهله بوصوله إلى هناك".

وقال فيصل البشابشة بعد ساعة من نومه استيقض وهو تحت الركام، ليجلس تحت الأنقاض قرابة 19 ساعة، بلا ماء أو طعام واصفا ما جرى بانه اشبه بيوم القيامة

وقال وفق قناة رؤيا انه حاول الصراخ أو الزحف على الركام والزجاج المحطم، حتى استطاعت كوادر الدفاع المدني التركية الوصول له، وإخراجه من بين ركام الفندق.

واشار الى انه مر بحالة نفسية صعبه حرمته من النوم طيلة الأيام السابقة، الأمر الذي دعاه إلى طلب "خيمة" أمام منزل أسرته في مدينة الرمثا شمال البلاد لأنه لن يستطيع النوم في مكانٍ مغلقٍ