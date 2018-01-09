المزيد من أخبار

1 - 5 من 15

النار مشتعلة لليوم الثالث في ناقلة نفط إيرانية بعد تصادم قبالة الصين

النار مشتعلة لليوم الثالث في ناقلة نفط إيرانية بعد تصادم قبالة الصين
2.5 5

اضف تعليق جديد

alam avatar
 