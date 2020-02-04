الناشط السياسي وائل غنيم يشكر "الداخلية" المصرية

شكر السياسي المصري المعروف وائل غنيم وزارة الداخلية المصرية في فيديو مفاجئ، بعد مطالبته لها بالسماح لأحد السجناء بزيارة والده.

ونشر غنيم فيديو على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" يشكر فيه وزارة الداخلية لسماحها بخروج أحد أعضاء رابطة "وايت نايتس" المصرية التي تشجع الزمالك يدعى سيد مشاغب من السجن لزيارة والده.

وقال غنيم: "سيد مشاغب زار أبوه بعد 24 ساعة فقط من مطالبتنا. شكرا ليكم يا أخوتنا وأهلنا في وزارة الداخلية. وتحيا مصر بجيشها وشرطتها وشعبها ويسقط اللي يحلم بس يفرقنا".

سيد مشاغب زار أبوه بعد أقل من ٢٤ ساعة من مطالبتنا. شكرا ليكم يا اخواتنا وأهلنا في وزارة الداخلية. وتحيا مصر بجيشها وشرطتها وشعبها ويسقط اللي يحلم بس يفرقنا. 🙏🇪🇬 @moiegy pic.twitter.com/C3e2sMToYJ — Wael Ghonim (@Ghonim) February 3, 2020

وكان وائل غنيم قد نشر فيديو يوم 2 فبراير يناشد فيه وزارة الداخلية المصرية بالسماح لمشاغب بزيارة والده المريض، وبعد 24 ساعة من المناشدة تمت تلبية المناشدة.