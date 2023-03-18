"النجباء" العراقية تطالب بالرد على حرق جنود أوكرانيين للقرآن الكريم

البوابة - دعت حركة المقاومة الإسلامية العراقية، "النجباء"، الحكومة العراقية لاتخاذ موقف حازم ضد ما ارتكبه جنود اوكرانيين من إحراق وتدنيس للقرآن الكريم، الذي اعتبرته الحركة تصرفا مدانا.

وشددت "النجباء"، أن الرئيس الأوكراني فلادومير زيلينسكي وأعوانه، مسؤولون مسؤولون أمام مسلمي العالم عن أفعالهم الشنيعة، وأساليبهم الدنيئة.

كما دعت "النجباء"، في بيان لها، جميع مسلمي إلى إعادة النظر في علاقاتهم ومواقفهم تجاه الحكومة الأوكرانية، واتخاذ موقف مسؤول بالدفاع عن كتاب الله.

وقالت الحركة العراقية، في بيانها: "المسلمين في أرجاء العالم، شاهدوا بأسف وغضب انتهاك الجنود الأوكرانيين لحرمة للقرآن الكريم، معتبرين أن سلوكهم يعبر عن نفسيات مريضة لا تقيم وزنا لمشاعر الآخرين ومقدساتهم وحرماتهم، والتي هي أعز من الأنفس والأموال".

وأضاف البيان، أن سلوك الجنود الأوكرانيين هذا، ليس إلا تعبيرا صريحا عن الثقافة المقيتة التي تبثها الدمية الصهيونية الأمريكية بين الأوكرانيين "في إشارة إلى زيلينسكي وأعوانه"، بهدف التقرب من أعداء الإسلام والإنسانية لضمان دعمهم".

يذكر أن متطرفين من القوات الأوكرانية، كانوا قد نشروا مقطع فيديو، وهم يدنسون القرآن الكريم، حيث يظهر أحد الجنود وهم يحرقون نسخا من القرآن وسط وابل من الشتائم والكلام البذيء.