النجف: حريق ضخم في المدينة المائية (فيديو)

تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظة النجف جنوب العاصمة بغداد، من السيطرة على حريق ضخم نشب، داخل المدينة المائية، حيث شاركت 50 سيارة إطفاء في عمليات إخماد النيران، التي امتدت لمساحات واسعة والتهمت عددا كبيرا من المحال التجارية، داخل المدينة.

وأفادت، وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن الحريق لم تنجم عنه خسائر بشرية في الأرواح ، وأن الخسائر اقتصرت على الجوانب المادية.

وقالت (واع)، إن فرق الدفاع المدني، تمكنت من السيطرة بالكامل على الحريق الذي نشب مساء أمس الجمعة، في المدينة المائية، واستطاعت أن تحد من انتشاره السريع، والتقليل من الخسائر المادية.

بالفيديو.. حريق المدينة المائية في النجف الأشرف pic.twitter.com/GWGFkp4UM9 — سكوب (@Scope_iq) November 5, 2022

وأشارت، إلى أن الحريق الذي شاركت في عمليات إطفائه 50 سيارة دفاع مدني، اندلع داخل محال تجارية، مشيدة بمواد سريعة الاشتعال، ومخالفة لتعليمات السلامة العامة.

وبينت الوكالة، أن الحرائق تشتعل للمرة الخامسة في المدينة المائية، بسبب عدم تطبيق شروط السلامة العامة الصادرة عن مديرية الدفاع المدني.