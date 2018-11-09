النرويج تعلق تراخيص تصدير الأسلحة للسعودية

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أعلنت النرويج يوم الجمعة أنها ستعلق إصدار تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة إلى السعودية "عقب التطورات الأخيرة في المملكة والموقف في اليمن".

وأحجم متحدث باسم وزارة الخارجية عن الإفصاح عما إذا كان القرار مرتبطا بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول.

وقالت وزيرة الخارجية إينه إريكسن سوريدي في بيان "قررنا في الوضع الراهن ألا نصدر تراخيص جديدة لتصدير مواد دفاعية أو متعددة الأغراض للاستخدام العسكري للسعودية".

وقالت ألمانيا الشهر الماضي إنها ستوقف تصدير الأسلحة الألمانية للسعودية لحين تفسير ملابسات مقتل خاشقجي.

يأتي إعلان النرويج بعد أسبوع من استدعاء خارجيتها للسفير السعودي في أوسلو للاحتجاج على اغتيال خاشقجي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن قرار وقف التراخيص جاء بعد "تقييم واسع النطاق للتطورات الأخيرة في السعودية والموقف الغامض في اليمن".

وتقود السعودية تحالفا عربيا يقاتل ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن في صراع دفع أغلب مواطني البلاد إلى حافة المجاعة.