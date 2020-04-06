النرويج: نجحنا في السيطرة على تفشي كورونا

أعلنت وزارة الصحة النرويجية أن انتشار فيروس كورونا في البلاد تحت السيطرة، مشيرة إلى وتائر منخفضة لانتشار الفيروس.

وأوضح وزير الصحة النرويجي، بينت هويي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن شخصا مصابا بفيروس كورونا ينقل الفيروس إلى 0.7 شخص بالمتوسط.

يشار إلى أن هذه المؤشرات أفضل من الهدف الذي حددته السلطات النرويجية، حيث كانت السلطات تسعى إلى منع نقل الفيروس من شخص إلى أكثر من شخص آخر.

ومن المرتقب أن تتخذ السلطات النرويجية يوم الأربعاء المقبل قرارا بشأن تمديد أو عدم تمديد الإجراءات التي تم فرضها لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وكانت السلطات قد فرضت قيودا على مختلف الأنشطة، بما في ذلك إغلاق المدارس، حتى منتصف أبريل الجاري.

والاسبوع الماضي قالت رئيسة الوزراء النرويجية إيرنا سولبرغ إن هناك بعض الدلائل على أن أداء المستشفيات في مواجهة كورونا، يسير بالاتجاه الصحيح، ولكن من السابق لأوانه تأكيد ذلك.

ونقلت وكالة "رويترز" عن رئيسة الوزراء في مؤتمر صحفي، قولها إن الحكومة طلبت نحو 1000 جهاز تنفس من صناعة الشركات النرويجية.

كما ذكرت أن أوسلو يمكن أن توفر للدول الأخرى المعدات الأساسية في علاج المرضى الذين يحتاجون إلى المساعدة في التنفس.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 800 ألف حالة، في حين وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 39 ألف حالة وفاة.