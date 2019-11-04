النسخة السابعة من مهرجان أجيال السينمائي تقدم 96 عالميا

· يفتتح المهرجان العرض الأول في الشرق الأوسط لفيلم المؤلف الفلسطيني إيليا سليمان الذي تلقى استحسان النقاد "إن شئت كما في السماء"

· يضم البرنامج 23 فيلما طويلا و73 فيلما قصيرا؛ 50 منهم من العالم العربي؛ 56 منهم من إخراج صانعات أفلام و19 فيلما منهم مدعوما من المؤسسة

· سيتم الاحتفال بالعام الثقافي من خلال قسم خاص من صنع في الهند

· سيعرض العرض الأول لمشروعين من متلقين سابقين من صندوق الفيلم القطري

· تتكون لجنة التحكيم لأجيال من أكثر من 400 حكم من 41 دولة من بينهم 48 حكم دولي

الدوحة، قطر؛ 03 نوفمبر 2019: تعرض النسخة السابعة من مهرجان أجيال السينمائي الذي ستقدمه مؤسسة الدوحة للأفلام، قائمة مختارة تضم 96 فيلماً من 39 دولة تُظهر قوة السرد القصصي في تغيير نمط التفكير، وتُلهم الجماهير وتحفز المناقشات حول القضايا الحقيقية وذات الصلة التي تؤثر عليهم.

سيقدم الحدث، الذي سيستمر على مدار ست أيام من 18 – 23 نوفمبر في الحي الثقافي كتارا، عروض عامة، عروض لجان التحكيم، جلسات نقاشية، فعاليات السجادة الحمراء، وفعاليات مخصصة للمجتمع التي ستبهر جميع الفئات العمرية. سيقوم أجيال 2019 بتوسيع نطاق عروضه ليتعدى كتارا، ويشمل عروض في نوفو سينما في اللؤلؤة وفوكس سينما في دوحة فيستفال سيتي.

سيقدم حفل افتتاح مهرجان أجيال السينمائي هذا العام فيلم المؤلف الفلسطيني إيليا سليمان، إن شئت كما في السماء (فرنسا، قطر، ألمانيا، كندا، تركيا)، الذي حصل على تمويل مشترك من المؤسسة. يروي الفيلم الكوميدي الساخر قصة إيليا وتجربته بعد مغادرة فلسطين للبحث عن بلد بديل. ويتحول الوعد بحياة جديدة إلى مجموعة من الأخطاء ضمن إطار كوميدي. ومهما ابتعد البطل من باريس إلى نيويورك، ظل في ذهنه شيء يذكره بوطنه الأم. الفيلم هو قصة كوميدية تبحث في موضوع الهوية والجنسية والانتماء. فاز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم وجائزة النقاد "فيبريسكي" في مهرجان كان السينمائي 2019.

يمكن شراء تذاكر مهرجان أجيال السينمائي في نسخته السابعة من اليوم، 3 نوفمبر، في شباك التذاكر الرئيسي لمهرجان أجيال في كتارا، المبنى 10؛ في شباك التذاكر في فوكس سينما في دوحة فيستفال سيتي للعروض التي ستقام في دوحة فيستفال سيتي؛ ومن شباك التذاكر في نوفو سينما للعروض التي ستقام في نوفو سينما في اللؤلؤة. للحصول على التذاكر وعلى آخر المعلومات حول المهرجان، يمكن زيارة الرابط التالي www.dohafilminstitute.com/filmfestival.

وفي تصريح لها خلال المؤتمر الصحفي الرسمي لمهرجان أجيال السينمائي 2019، قالت فاطمة حسن الرميحي، مدير مهرجان أجيال والرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام: "تمنحنا الأفلام استراحة من حياتنا اليومية، وفرصة لزيارة عوالم جديدة وساحرة. وفي الوقت الذي نكتشف فيه أنفسنا من خلال الشخصيات والأحداث ونجد نقاط تشابه أكثر من نقاط الاختلاف، فإننا نكتشف أيضاً مكامن الروعة في واقعنا. ويجسد محور مهرجان أجيال السينمائي 2019 "اكتشف الأفلام، اكتشف الحياة" فكرة اكتشاف الذات في احتفالية رائعة بجوهر السينما. إن ما تخلفه السينما فينا من تساؤلات، أو مغامرات، أو ملاحظات لجوانب جمالية، أو آمال، من شأنها أن تسهم في إثراء حوار وتبادل إبداعي يرسخ تفاهماً وتواصلاً ثقافياً أعمق بيننا."

"يوفر أجيال فرص للجماهير من جميع الأجيال لتحفيز عقولنا بطرق جديدة، ولاستعراض مشاعرنا، والاستمتاع، والتعلم. يرعى المهرجان بيئة من استكشاف الذات والنمو الذي من شأنه أن يلهم الجميع على تحويل حقيقتنا اليومية واكتشاف الحياة كما نكتشف الفيلم."

معلومات عن برنامج 2019

مستمدًا من الأوساط المميزة من جميع أنحاء العالم، يستمر مهرجان أجيال السينمائي في تقديم المخرجين من جميع الخلفيات ومراحل حياتهم المهنية. يتألف البرنامج المتنوع من 23 فيلما طويلا و73 فيلما قصيرا، من بينهم 50 فيلما من العالم العربي و 56 فيلما من إخراج صانعات أفلام.

يضم البرنامج المخرجين المفضلين للمهرجان وأولئك الفائزين بجوائز مثل فيلم وليد مؤنس 1982الحائز على جائزة نابتك في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي 2019؛ والفيلم الحائز على جائزة مهرجان صندانس السينمائي، الوداع من إخراج لولو وانغ؛ والفيلم الحائز على جائزة الحكام الكبرى من مهرجان صندانس السينمائي 2019 لأفضل فيلم وثائقي، أرض العسل من إخراج لوجوبومر ستيفانوف وتمارا كوتيفسكا، ومن أجل سما من إخراج وعد الخطيب وإدوارد واتس، وهو الفيلم الحائز على جائزة العين الذهبية لأفضل وثائقي في مهرجان كان السينمائي 2019.

يسلط أجيال 2019 على الأصوات الصاعدة من السودان في قسم التركيز على السودان الذي سيقدم فيلمين حائزين على جوائز من إخراج الأصوات السينمائية الصاعدة في البلاد. الحديث عن الأشجار (2019)، وهو فيلم وثائقي مدعوم من مؤسسة الدوحة للأفلام للمخرج صهيب قسم الباري، وفيلم ستموت في العشرين للمخرج أمجد أبو العلاء (2016) الذي تلقى دعم من مؤسسة الدوحة للأفلام والحائز على جائزة أسد المستقبل (لويجي دي لورينتيس) لأفضل أول فيلم روائي طويل في مهرجان البندقية السينمائي الدولي في نسخته 76.

في السنة الخامسة لأحد العروض السينمائية الأكثر تفرداً في العالم، تعود تجربة عروض أجيال الشاملة بخمسة أفلام قصيرة تدعمها مؤسسة الدوحة للأفلام من المواهب السينمائية الواعدة في قطر. بالتعاون مع معهد دراسات الترجمة في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة حمد بن خليفة، تم تقديم العرض المعدل للاحتفال باليوم الدولي للأمم المتحدة للأشخاص ذوي الإعاقة.

سوف ينغمس عشاق الأفلام في الفن السينمائي المحفز والحيوي للأفلام القصيرة ضمن برنامج متنوع يشمل 73 فيلم من كافة أنحاء العالم منها أفلام قصيرة معاصرة لمخرجين صاعدين من الهند كجزء من العرض الخاص "صنع في الهند" احتفاءً بالعام الثقافي قطر الهند 2019. تُقدم الأفلام القصيرة المختارة من أكاديمية مومباي للصور المتحركة فكرة حول الهند المعاصرة وتشكل شاهداً على تراث صناعة الأفلام الحيوية في البلاد.

صنع في قطر برعاية أوريدو

إن برنامج صنع في قطر 2019 برعاية أوريدو يقدم 22 فيلما من ضمنها العروض الأولى في العالم للمشاريع المدعومة من صندوق الفيلم القطري، وهي فيلم نهاية الطريق لأحمد الشريف، وقابل للكسر لخلود العلي حيث تسلط الضوء على المواهب القطرية وتبرز قصصهم للعالم.

ضيوف مميزون

يفتخر أجيال 2019 باستضافة شخصيات بارزة في عالم السينما والفن والعمل الانساني من قطر والعالم؛ المخرجان المشهوران إيليا سليمان وكيوشي كوروساوا، ومواهب صاعدة من السينما العربية مثل أمجد أبو العلاء، ووليد مؤنس، والفنانة البصرية بثينة المفتاح وصانع أفلام جايسون سيلفا بالشراكة مع وايز ـ مؤسسة قطر، والممثل المنتج شايس كراوفرد بالشراكة مع قناتي بي ان و ساندانس تي في، والمخرجان جيتانجالي راو والممثل كريس هيتشن.

الأفلام المدعومة من مؤسسة الدوحة للأفلام

سيعرض مهرجان أجيال 2019، 19 فيلماً بدعم من برنامج المنح لمؤسسة الدوحة للأفلام، والتمويل المشترك، وصندوق الفيلم القطري، أو مشاريع مدعومة من خلال ورش العمل. تتضمن هذه الأفلام: إن شئت كما في السماء، 1982، ستموت في العشرين، وردة بومباي، إلى آخر أصقاع الأرض وغيرها من الأفلام.

لجنة التحكيم

تجدر الإشارة إلى أن قائمة الأفلام المشاركة في منافسة لجنة الحكام في مهرجان أجيال 2019 تضم 15 فيلما طويلا ومجموعة من البرامج القصيرة. هذا العام، لدينا 400 حكم من 41 جنسية من بينهم 48 سيأتون إلى الدوحة للمشاركة من أرمينيا، إيطاليا، البوسنة والهرسك، الأردن، تركيا، تونس، العراق، عمان، فلسطين، الكويت، لبنان، المملكة المتحدة، الموزنبيق و الهند.

ستقوم كل فئة من لجان تحكيم محاق، هلال وبدر بمشاهدة مجموعة الأفلام المختارة، ومناقشتها بشكل جماعي ومع خبراء في صناعة السينما، وتقييم التأثير الإبداعي الفردي لهذه الأفلام، والمشاركة في جلسات نقاشية وورش عمل مع صناع الأفلام.

وجهة أجيال للإبداع

تقدم وجهة أجيال للإبداع برنامجاً حيوياً للأنشطة الثقافية والابداعية التي تتضمن الفعالية الفريدة من نوعها في قطر التي تركز على الثقافة الدارجة وهي جيكدوم، منصة ديناميكية في المجتمع القطري لاستشكاف والتفاعل مع أشكال بديلة لوسائل الإعلام؛ جلسات أجيال التي تضم رواد في عالم السينما، والفن والتلفزيون والتكنولوجيا للقيام بنقاشات معمقة حول مواضيع مختلفة؛ إلى جانب أجيال تيونز الذي يسلط الضوء على الساحة الموسيقية إذ يجمع بين المغنيين من قطر والموسيقيين المعروفين عالمياً؛ ومعرض "أرك/القوس" الذي يحتفي بفن الرواية.

شركاء مهرجان أجيال السنمائي هم: الحي الثقافي كتارا – الشريك الثقافي، المجلس الوطني للسياحة – الشريك الرئيسي، نوفو سينما وأوريدو – شركاء استراتيجيون، سانت ريجيس – شريك

مؤسسة الدوحة للأفلام:

مؤسسة الدوحة للأفلام هي مؤسسة ثقافية مستقلة لا تهدف للربح، تدعم تطور صناعة الأفلام في قطر من خلال نشر ثقافة تقدير السينما وتعزيز المعرفة بالصناعة إضافة إلى المشاركة في تطوير الصناعات الإبداعية. وتشمل منصات المؤسسة تمويل وإنتاج الأفلام المحلية والإقليمية والدولية، وبرامج تبادل المهارات والإرشاد والتوجيه وعروض الأفلام، إضافة إلى مهرجان أجيال السينمائي ومهرجان قمرة. وتلتزم بدعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء اقتصاد قائم على المعرفة من خلال أنشطتها وفعالياتها التي تهدف إلى دعم تنمية الثقافة والمجتمع والترفيه.