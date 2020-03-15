"النسور الزاعقة" الأمريكية في طريقها للعراق

نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن مصادر عراقية أمنية لم تسمها، قولها إن القوات الأمريكية الهجومية الجوية في طريقها إلى العراق.

وذكرت الوكالة أن هذه القوات، وهي الوحيدة من نوعها في العالم، وتحمل اسم "الفرقة 101"، ستتبادل المواقع مع أخرى موجودة في العراق، وذلك بعد التصعيد الأخير الذي استهدف معسكر التاجي شمالي بغداد بالصواريخ.

ولم توضح الوكالة أين ستتواجد القوات الجوية، إلا أنها أشارت إلى وجود قوات من المشاة "المارينز" ستكون بجانبها في القاعدة ذاتها.

يشار إلى أن هذه القوات تلقب أيضا بـ"النسور الزاعقة"، وكانت الولايات المتحدة استخدمتها ضد العراق بحرب الخليج.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قالت، السبت، إن اثنين من الجنود الأمريكيين الثلاثة الذين أصيبوا في أحدث هجوم صاروخي في العراق حالتهما خطيرة، ويخضعان للعلاج في مستشفى عسكري ببغداد، في أول تأكيد بإصابة أمريكيين.

وأحجم جوناثان هوفمان، المتحدث باسم البنتاغون، عن التكهن بشأن الرد المحتمل، لكنه قال في بيان استنادا إلى تحذير وزير الدفاع مارك إسبر الأسبوع الماضي: "لا يمكن أن تهاجموا وتصيبوا أفرادا من الجيش الأمريكي وتفلتون... سنحاسبهم".

وأضاف هوفمان أن قوات الأمن العراقية قامت باعتقالات مبدئية، وقال إن الولايات المتحدة تساعد في التحقيق في الهجوم، وهو الثاني في أقل من أسبوع على قاعدة التاجي شمالي بغداد. وأصيب أيضا عدد من الجنود العراقيين في الهجوم.

وتعرضت قاعدة التاجي قرب العاصمة العراقية لقصف صاروخي، السبت، في ثاني هجوم من نوعه خلال أقل من أسبوع.