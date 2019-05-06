النصرة تستعيد تل عثمان والجنابرة بريف حماة

استعادت هيئة تحرير الشام "النصرة سابقا" قرية الجنابرة وتل عثمان بريف حماة الشمالي بعد معركة قصيرة مع قوات النمر التي اصبحت اليوم قوات النخبة في جيش النظام السوري

وقالت وكالة اباء التابعة للنصرة ان 30 قتيلا من النظام سقطوا في المعركة

وحسب المصادر فقد شنت الفصائل الثورية شمال سوريا هجوماً عسكرياً واسعاً على مواقع بريف حماة الشمالي كانت قد خسرتها صباح الاثنين لصالح النظام والمليشيات الشيعية والمرتزقة التي تقاتل في صفوفها

وقالت المصادر ان هجوماً مباغتا على كل من "تل عثمان" الإستراتيجي، وقرية "الجنابرة" بريف حماة، وسط تمهيد مدفعي مكثف، استعاد المنطقتين مشيراً إلى أن المنطقتين باتتا تحت سيطرة الفصائل بعد فرار الميليشيات منهما.