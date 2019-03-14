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"النصرة" تعتقل ضابط مخابرات مكلف بتنفيذ تفجيرات بعد فراره من السجن

"النصرة" تعتقل ضابط مخابرات مكلف بتنفيذ تفجيرات بعد فراره من السجن
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