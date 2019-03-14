"النصرة" تعتقل ضابط مخابرات مكلف بتنفيذ تفجيرات بعد فراره من السجن

"هيئة تحرير الشام" قد اعلنت عن اعتقال خلية تديرها المخابرات السورية

اعادت جبهة تحرير الشام "النصرة" اعتقال احد ضباط مخابرات نظام الاسد في مدينة ادلب كان قد اعتقل في وقت سابق بتهمة تزعمه لخلية اجرامية مهمتها تنفيذ تفجيرات في المدينة وهو ما كان من شانه اعطاء مبرر لعمليات عسكرية ضد المدينة التي يقطنها نحو 3 ملايين لاجئ فروا من نظام الاسد.

وفر المدعو زهير كلاوي زعيم المجموعة بعد استهداف الطائرات الروسية للسجن الذي كان يقبع فيه

وكانت "هيئة تحرير الشام" قد اعلنت عن اعتقال خلية تديرها المخابرات السورية مهمتها تنفيذ تفجيرات في مناطق في ادلب وقد اعلنت الهيئة عن مكافأة مالية قدرها 2500 دولار لمن يساهم في ضبط هاربين خطيرين من سجن إدلب المركزيوقالت ان كلاوي كان سينفذ أكثر من 30 تفجيرًا في المناطق المحرَّرة.

في حين أعلنت الهيئة عن تخصيص مبلغ مالي قدره ألف دولار أمريكي لمن يدلي بمعلومات عن مكان تواجد سعيد عبود أحد أفراد الخلية المشار إليها سابقًا.

وكثفت "تحرير الشام" من نشر حواجزها في المنطقة بهدف إلقاء القبض على الهاربين من إدلب، كما أنها أغلقت المعابر الواصلة مع مناطق غصن الزتون منعًا لهرب المساجين خارج مناطق سيطرتها .