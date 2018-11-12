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النظام الايراني ينفذ عمليات اعدام بحق العرب في الاهواز

النظام الايراني ينفذ عمليات اعدام بحق العرب في الاهواز
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