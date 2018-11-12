النظام الايراني ينفذ عمليات اعدام بحق العرب في الاهواز

لم يسمح النظام لعائلات المعتقلين بعقد التجمعات والمراسم

افادت المعارضة الايرانية انها سجلت اقدام سلطات الملالي على اعدام عدد من ابناء العرب في الأهواز

وقالت منظمة مجاهدي خلق انه وفي تاريخ ١١ نوفمبر اتصلت إدارة المخابرات في الأهواز بعدد من عوائل المعتقلين وطالبوهم بمراجعة الإدارة وهناك قاموا بتسليم عوائل المعتقلين ورقة تتضمن إعدام أبنائهم.

لم يسمح النظام لعائلات المعتقلين بعقد التجمعات والمراسم ، وأكدوا أنهم ليس لديهم الحق في إجراء مقابلات حول هذا الموضوع.

ووصفت مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية في سلسلة تغريدات لها عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر إعدام المواطنين العرب في مدينة الأهواز بانه جريمة ضد الإنسانية قائلة: «إعدام المواطنين العرب جريمة ضد الإنسانية تحت أي عنوان كان ومهما كانت ذريعته وأدينه بقوةّ».

وفي تغريدة ثانية، قالت: «أعزّي المواطنين في الأهواز وأبناء خوزستان وعموم إيران وذوي الأشخاص الذين أعدمهم النظام باستشهاد أبناء بلدنا بمظلومية. لابد من أن يحاسب نظام الملالي المجرم على سفك الدماء هذا.»

كما اضافت في تغريدة أخرى بهذا الخصوص: «أطالب الأمين العام ومجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراء عاجل وإرسال وفد لتقصي الحقائق إلى الأهواز لتقديم تقرير عن عدد دقيق للأشخاص الذين أعدمهم النظام وعن وضع السجناء والمعتقلين.»

وفي ختام تغريداتها دعت السيدة رجوي أبناء خوزستان وعموم البلاد إلى دعم المواطنين العرب قائلة: «أدعو أبناء خوزستان وعموم البلاد إلى دعم المواطنين العرب وحقوقهم المطموسة والاحتجاج على الإعدامات».