النظام السوري يخرق اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب

خرقت قوات النظام السوري اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة إدلب شمال غربي سوريا 15 مرة كان أولها بعد 10 دقائق من دخوله حيز التنفيذ منتصف ليلة الخميس-الجمعة.

وأقدم عناصر النظام على انتهاكات وقف إطلاق أمس واليوم، وأطلقت النار بالرشاشات على رتل إسناد تابع للجيش التركي رغم إجراء التنسيقات اللازمة.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات النظام ألقت أيضًا 3 قذائف هاون على نقطة قريبة من وحدة تركية أخرى.

وأوضحت المصادر أن النظام بدأ بخرق الاتفاق الذي توصلت إليه تركيا وروسيا، بعد 10 دقائق من دخوله حيز التنفيذ الساعة 00.01 بتوقيت تركيا، من 6 مارس/ آذار الجاري.

وبلغ عدد انتهاكات النظام في نهاية اليوم الأول لدخول الاتفاق حيز التنفيذ 15 خرقًا، وقد استخدمت قواته أكثر من 50 قذيفة.

وتركزت الانتهاكات على مناطق معرة عليا، وفطيرة، وقسطون، وكنصفرة، والزيارة، والأبزمو، وسفوهن، والبارة، وتقاد جنوبي إدلب.

وأطلقت قوات النظام نيرانًا استفزازية على قرية الزيارة في سهل الغاب بريف حماة.

واستمرت نيران مدفعية النظام الإستفزازية لمدة ساعة مساء الأحد على قرى فطيرة وكفر عويد في جبل الزاوية.

والأحد، قام رتل تابع للنظام، يضم دبابتين وناقلتي جند وعدد كبير من الميليشيات بالتقدم والتمركز في بريج ومعرة موقص.

كما تعرض رتل تابع للجيش التركي لنيران استفزازية خلال عملية إسناد بدأها أمس مع إجراء عمليات التنسيق اللازمة.

وأطلقت قوات النظام نيرانًا استفزازية على الرتل التركي من منطقة أورم الصغرى.

وسقطت 3 قذائف هاون الاثنين على بعد 800 متر تقريبًا عن منطقة تضم وحدة تركية أخرى.

والخميس، عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين مؤتمرا صحافيا مشتركا في ختام قمة جمعتهما بموسكو، أعلنا فيه توصلهما لاتفاق وقف إطلاق النار في إدلب. (الأناضول)