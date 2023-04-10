النظام السوري يزيل الرموز الفلسطينية من مخيم اليرموك

قالت مجموعة العمل من اجل فلسطيني سورية التي تعنى بشؤون اللاجئين الفلسطينيين في سورية ان النظام السوري اقدم على ازالة المعالم والرموز الفلسطينية من مخيم اليرموك بعد سنوات من الهجرة الثانية التي تعرض لها سكانه وتدميره بشكل كامل

وقالت مصادر انه تم إجراء تغييرات طالت رمزية مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بعد الانتهاء من عمليات ترميم وتأهيل مدخل المخيم حيث ازيلت الاعلام الفلسطينية وصور الشهداء الفلسطينيين من المدخل الرئيسي للمخيم، كما تم حذف كلمة مخيم واستبدالها بشارع اليرموك، واستخدام مصطلح منطقة اليرموك بدلاً من مخيم اليرموك.

مدخل مخيم اليرموك قبل الحرب

ويعد مخيم اليرموك الاشهر في سورية والمنطقة العربية وعلى الرغم من انه غير معتمد في كشوفات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا، الا انه ظل رمزا للنضال الفلسطيني والصمود في وجه التوطين ، ويعرف عنه اسماء شوارع وجادات ومداخل تحمل اسماء قرى وبلدات فلسطيني احتلت في العام 1948 ، كما يشتهر بمقبرته الشهيرة التي تحتضن رفاة كبار القيادات الفلسطينية وتنتشر صور الشهداء على جدران الابنية والمنازل لدرجة انها كانت تغطيها بالكامل الى جانب الشعرات الثورية والكلمات المأثورة للقيادات الفلسطينية البارزة

ويخشى الفلسطينيون من ابناء المخيم ان يتم طمس هوية مخيم اليرموك الذي مثلت هويته الشتات والمعاناة والكفاح الفلسطيني منذ نكبة فلسطين عام 1948 خاصة بعد فشل المؤامرة الكبيرة في ازالته وتدميره بحجة واتهام تنظيم داعش الارهابي في عملية التهجير والتدمير

وتعرض مخيم اليرموك الى الحصار الكبير دفع اهاليه الى اكل الاعشاب والقطط ، قبل ان يشن عليه النظام السوري عمليات منظمة بالبراميل والقذائف من كل جهة دمرته على بكرة ابيه ودفعت غالبية الاهالي للهجرة الى المناطق المحاذية

